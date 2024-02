Zapeando comienza con una cierta tensión ya que Ares Teixidó tiene un pequeño problema con su guion. La zapeadora tiene todas las páginas del mismo desperdigadas sobre la mesa. Dani Mateo no duda en llamar la atención de su compañera para que termine de organizar las páginas ya que el programa debe empezar.

Ares se queja de que no ha sido su culpa sino que Miki Nadal le ha desorganizado todo el guion. "Qué hago no...¡qué hace Miki!", afirma la Zapeadora. "¡Se cree gracioso y me ha jodido todo el guion!", añade. Ares no es la única que ha sufrido las bromas de Nadal.

Como explica Isabel Forner, "en vestuario cuando me estoy cambiando, que sabe que soy muy asustadiza, golpea las paredes". "Cualquier día me caigo de culo, me tuerzo un tobillo y le da igual", concluye.