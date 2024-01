Zapeando está hoy de fiesta ya que una de sus zapeadoras cumple años: ¡Ares Teixidó! A pesar de la felicitación de Dani Mateo, que ha felicitado a Ares diciendo que "ingresa en el selecto club de los cuarentones", la colaboradora cumple 37 años.

Ares confiesa que lleva muy bien cumplir años y, además, no duda en confesar su plan de cumpleaños para el fin de semana: "Al salir de aquí me cojo un vuelo a Canarias y me voy sola, 'yo, mi, me, conmigo', ha disfrutar del fin de semana de cumpleaños".

A pesar de su plan en solitario, la zapeadora avisa, entre risas, de que estará por la playa de Las Canteras. Dani Mateo, irónico, afirma que Ares ha decidido ir a Canarias porque ahí hay una hora menos.