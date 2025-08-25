Pide salmorejo en la feria de Málaga y lo que le sirven se convierte en viral: "Llega a lo denunciable"

"Esto es antológico", comenta Alfonso Arús en Aruser@s antes de dar paso a este tremendo vídeo de un pobre hombre que pidió salmorejo en una caseta de la feria de Málaga. "Yo creo que llega a lo denunciable", comenta Hans Arús.

Aunque estemos ya más que acostumbrados a que lo que nos llegue a la mesa en poco o nada se parezca a la fotografía de los carteles o las cartas, esto que vemos en este vídeo viral de @moifriass supera todo lo inesperado. Este pobre hombre pidió un salmorejo en una caseta de la feria de Málaga y, aunque en la imagen no tenía mala pinta, lo que le sirvieron no podía tener peor aspecto, como vemos en estas imágenes de las que se hace eco Aruser@s.

"Vamos a ver el salmorejo, lo vamos a analizar", anuncia Hans Arús. "Aquí veis la foto, con su huevo y su jamón, y lo que le dan es esto. Yo creo que llega a lo denunciable", comenta el colaborador del programa de laSexta mientras en pantalla vemosb untado con algo que no llegamos a identificar, aunque eso sí, de color naranja.

Alfonso Arús decide "no desdeñar la posibilidad de que esté bueno", pero reconoce que "parecerse mucho al de la foto, no se parece". "Es que parece que vayas a mojar unos calçots en una salsa", apunta Tatiana Arús.

Los colaboradores del programa de laSexta no tardan en contar algunas experiencias parecidas, entre ellas, la de Angie Cárdenas con su escalope submarino.