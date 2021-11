Lorena Castell pregunta en el plató de Zapeando a Boticaria García por el azúcar que lleva el arroz del sushi. ¿No es tan sano el sushi como pensamos? "El sushi tiene fama de ser comida rápida saludable", afirma Boticaria García y es que esta comida lleva ingredientes saludables como "arroz, algas, pescado o aguacate". Entonces, ¿dónde lleva el azúcar?

La experta explica que el sushi-zu, el aderezo del arroz para el sushi, tiene una cantidad importante de azúcar. "Es el secreto del éxito para que el arroz esté apelmazado", detalla Boticaria García, que desvela cuánto azúcar tiene sushi-zu. Lorena Castell alucina al saber la cantidad ye s que la propia zapeadora reconoce que ella como mucho shushi. Además, reflexiona sobre los efectos que está sufriendo por no tomar azúcar durante unos días: "A ver si voy a estar mal porque estoy yonqui, tengo mono del azúcar, cuando salga de aquí me como una palmera porque me está doliendo la cabeza".