Boticaria García visita el plató de Zapeando para hablar de esos alimentos que tiene mala fama, pero no sabemos realmente si es merecida o no. En concreto, en este vídeo Boticaria analiza el aceite de girasol: ¿hasta qué punto su mala fama es merecida?

La experta destaca que "el aceite girasol no es perjudicial para la salud" y es que, de hecho, tiene algunas cosas mejores que el aceite de oliva, aunque este último sea el aceite más completo. Boticaria García explica los fallos del aceite de girasol para no ser ese "chico diez de las grasas" como el de oliva. Por ejemplo, la experta muestra un grafismo sobre las grasas que tiene cada uno y explica los efectos positivos que el de oliva produce en la salud. Pero, ¿y para cocinar?, ¿qué aceite es mejor? Y es que muchas veces dicen que para freír algo es mejor no usar el de oliva. Boticaria García da todas las claves en este vídeo.