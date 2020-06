Fiebre, cansancio, tos seca, dolor de garganta y de cabeza, conjuntivitis o diarrea, son algunos de los síntomas más conocidos del coronavirus, pero no los únicos. La disfagia y la desnutrición también pueden dar muestras de padecer la enfermedad.

Aunque estos síntomas ya se habían visto en enero, lo que se ha observado ahora en un nuevo estudio es la relación entre la COVID-19 y disfagia en los pacientes ingresados en un hospital. La disfagia, que consiste en la dificultad para tragar alimentos, puede acarrear desnutrición. Así lo explica Boticaria García, que afirma que "al tragar tienes que coordinadar un montón de músculos con el cerebro", por lo que "hay gente que tiene dificultad" en coordinarlo, e incluso y hay "enfermedades degenerativas que tienen ese problema".

Pérdida del gusto y olfato

Por otro lado, Boticaria García explica en qué consiste otro de los síntomas del virus: la pérdida del olfato y el gusto. La experta afirma que estos síntomas, llamados anosmia y disgeusia, han afectado en España al 43% de los infectados por coronavirus. Aunque es verdad que estas alteraciones son típicas de las infecciones respiratorias, con la COVID tiene varias peculiaridades: aparece muy pronto, su frecuencia es muy alta y a veces se originan sin otros síntomas como los mocos. Incluso, los neurólogos han advertido que únicamente este síntoma es suficiente para considerar un caso positivo.

Una de las hipótesis es que el coronavirus se multiplica en la mucosa nasal, por lo que el virus podría interferir con los receptores del olfato o dañar las neuronas sensoriales olfativas. Incluso, como explica Boticaria, el virus podría usar estar neuronas como "autopista para invadir el sistema nervioso", lo que podría causar complicaciones neurológicas como alteraciones del estado de conciencia, vértigo, parálisis facial, debilidad muscular o crisis epilépticas.

Cómo ataca a la piel la COVID

En personas con coronavirus, sobre todo en niños y adolescentes que no tenían otros síntomas, han aparecido lesiones en la piel como sabañones. Estas lesiones, que se resuelven solas y no dejan cicatriz, no están vinculadas a síntomas más graves. Además, también se han visto granos por el cuerpo o tipos de urticaria, unas lesiones que aunque boticaria afirma que "son parecidas a las de otros virus y son inespecíficas por lo que no hay que alarmarse" es conveniente que las vea un médico.