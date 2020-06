En España más de un 68% de los contagiados por coronavirus tiene fiebre, un síntoma común de la COVID-19, pero no el único. Además, como afirma Boticaria García, "no todas las fiebres son coronavirus" ya que se puede tener por muchas causas. Por lo que el cribado mediante toma de temperatura no es muy fiable ya que puede dar falsos negativos y falsos positivos.

Pero, ¿a partir de qué temperatura se considera fiebre? Boticaria García afirma que "a partir del 38 grados", aunque tiene truco ya que tiene que ser por "vía rectal" por lo que se suma "medio grado". Si, por el contrario, la temperatura se toma en la axila, es a partir de 37,5. Eso sí, Boticaria García advierte de que "no nos agobiemos con ls típicas décimas, especialmente con los niños": "Los pediatras consideran que lo más importante es el buen estado general de la temperatura".

Por otro lado, Boticaria García detalla cuál es el mejor termómetro para tomar la temperatura de la manera más eficaz. La experta afirma que, aunque los termómetros de infrarrojos son más higiénicos porque no hay contacto, "pueden fallas más que una escopeta de feria". Además, Boticaria explica la mejor manera para ponerse el termómetro.

Fiebre, cansancio, tos seca, dolor de garganta y de cabeza, conjuntivitis o diarrea, son algunos de los síntomas más conocidos del coronavirus, pero no los únicos. La disfagia y la desnutrición también pueden dar muestras de padecer la enfermedad. Boticaria García te lo explica en este vídeo.

Además, Boticaria García advierte en este vídeo de la importancia de no tocarse los ojos durante la pandemia ya que se ha demostrado que el coronavirus se ha aislado en la lágrima. Estas son las claves.

La imagen de dos médicos chinos que cambiaron de color de piel tras contagiarse por coronavirus dio la vuelta al mundo. Ahora, Boticaria García explica en este vídeo de Zapeando el posible motivo.