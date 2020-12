Boticaria García visita el plató de Zapeando para analizar todos esos productos que se han puesto de moda por la COVID-19. ¿De verdad siguen para algo? ¿Son realmente buenos regalos para esta Navidad? Por ejemplo, Lorena Castell presenta la caja de desinfección con radiación ultravioleta, una caja limpiadora que asegura que desinfecta la mascarilla, el móvil, las llaves y todo lo que encuentre.

Boticaria García advierte que el uso doméstico de la radiación ultravioleta está desaconsejado por el Ministerio de Sanidad y puede ser peligroso para los consumidores. "Por favor, que estas cajas no se conviertan en el regalo estrella de Navidad", explica Boticaria, que detalla que "si llevan la luz ultravioleta C son peligrosas y si no las llevan no van a hacer nada y dan una falsa sensación de seguridad ya que la radiación al no ser la adecuada los bichos siguen ahí". Pero este no es el único regalo que analiza la experta, también repasa en el vídeo los detalles del purificador del aire y el medidor CO2. ¿Realmente sirven?

"Colgarse las mascarillas del cuello es una cerdada"

No hay tienda o mercadillo esta Navidad que no venda las mascarillas de colgar del cuello, pero Boticaria García advierte en este vídeo que es "muy poco higiénico": "¿Alguno se colgaría del cuello un pañuelo lleno de mocos?".