Durante la 'teletienda de la COVID' de Zapeando, en donde se repasan inventos basados en la pandemia, Quique Peinado muestra en este vídeo los "cuelga mascarillas de fantasía": "¿Quieres que todo el mundo disfrute de lo bonita que es tu mascarilla aunque no la lleves puesta? Este invento es para ti, con este cuelga mascarillas te la podrás quitar y llevar colgada del cuello como un bonito collar lleno de virus".

Pero Boticaria García se muestra totalmente en contra. Y es que la experta afirma que aunque "no hay tienda o mercadillo esta Navidad que no lo venda" colgar la mascarilla del cuello es muy poco higiénico, por lo que lo mejor es guardarla en un sobre o en una funda para ello. "Esto es muy serio, ¿alguno de vosotros se colgaría del cuello un pañuelo lleno de mocos?", pregunta la zapeadora. En este vídeo de Zapeando te explica por qué no es una buena opción.

Cuidado con estos regalos de Navidad

El uso doméstico de la radiación ultravioleta está desaconsejado por el Ministerio de Sanidad, pero las cajas de desinfección con radiación ultravioleta se siguen vendiendo. Boticaria García explica los peligros de este tipo de regalos.