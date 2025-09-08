Boticaria García desvela la verdad sobre los supuestos beneficios del 'bulletproof coffee': "Si hago eso, te juro que me cago"

Boticaria García desvela en este vídeo qué hay de cierto y qué carece de base científica en el 'bulletproof coffee', una bebida a base de café, mantequilla y aceite de coco que, supuestamente, ayuda a perder peso y da energía.

Hoy Boticaria García explica qué hay de verdad y qué de bulo en las bebidas que ahora están de moda. Una de ellas es el llamado 'bulletproof coffee', una combinación de café, mantequilla sin sal y aceite de coco o de palma.

Una auténtica 'bomba de energía' que, según aquellos que la toman, desde Jimmy Fallon a Marcos Llorente, proporciona energía estable durante horas sin picos de azúcar, mejora la concentración y calidad mental, controla el apetito e incluso favorece la pérdida de peso.

Boticaria señala que el café solo ya de por sí mejora la atención y el rendimiento cognitivo. En lo que respecta al apetito, afirma que es cierto que la grasa "retrasa el vaciado gástrico", mientras que hay estudios que dicen que los aceites como el de coco pueden aumentar un poco las hormonas de la saciedad.

Sin embargo, señala que el efecto es "moderado y depende de la persona". En el caso de mujeres por encima de los 40, añade que "lo más interesante para el cuerpo es conseguir esa saciedad desayunando más proteínas".

Sobre si el 'bulletproof coffee' ayuda a perder peso, Boticaria señala que cada taza "aporta 400 kilocalorías", por lo que si no reducimos calorías por otro sitio, no solo se perderá peso, sino que "el balance energético se descompensa" porque "no te sacia lo suficiente para no comer 400 kilocalorías".

En su caso particular, asegura sobre este particular desayuno que "yo, si hago eso, te juro que me cago". "Si desayunas eso, tienes que cagar como 'Play-Doh'", añade Dani Mateo.

En conclusión, Boticaria señala que, aunque "puede saciar algo más" y aporta energía rápida, "no existen pruebas de que sea mejor que un desayuno equilibrado".