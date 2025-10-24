Mark Bray, historiador estadounidense: "Trump está buscando una oportunidad como un ataque terrorista para instaurar un estado militar"

Mark Bray explica que Trump en EEUU "está construyendo campos de detención, pero son capos de concentración": "Los derechos de los presos han desaparecido y ha mandado soldados a ciudades como Chicago, Los Ángeles, Washington...".

Andrea Ropero ha charlado con el historiador Mark Bray, autor del libro 'Antifa', sobre la situación que vive Estados Unidos desde la llegada de Donad Trump al Gobierno. Bray afirma que la democracia de EEUU está en peligro y explica que Trump "está haciendo muchas cosas para atacar el contenido demócrata de la sociedad".

Por ejemplo, el historiador habla de "las patrullas de Ice", las patrullas que van por las calles deteniendo a ciudadanos que no tienen documentos. "Es una cárcel de inmigrantes con papeles o sin papeles", asegura Bray, que afirma que "es algo muy racista" ya que se basa en su color de piel o la nacionalidad. "Especialmente gente de Latinoamérica", explica el experto, que pone de ejemplo a su mujer: "Ella es latina y tiene que caminar por la calle con el pasaporte por si vienen las patrullas demostrar que es ciudadana".

Además, Mark Bray explica que "están construyendo campos de detención, pero son capos de concentración": "Los derechos de los presos han desaparecido y ha mandado soldados a ciudades como Chicago, Los Ángeles, Washington...". Y es que el historiador destaca que Trump "está buscando una oportunidad como un ataque terrorista o una depresión económica para instaurar un estado militar". "Poco a poco estamos yendo en una dirección fascista", asegura Mark Bray, que explica que es un exiliado de EEUU: "Obviamente no es igual que alguien que huía en Alemania, es diferente".

"Una de las razones por als que me fui fue por la situación con Trump", explica Mark, que afirma que teme que si no se hace algo se "terminará con fascismo en EEUU".

