Wyoming analiza "la manía" de Trump con España: "El día menos pensado pasa con el avión y nos riega"

"¿Para qué quiere que metamos tanto dinero en armamento?, si no sabríamos dónde meter tantas armas, ¿qué hacemos, declararle la guerra a Andorra?", pregunta El Gran Wyoming a Donald Trump en este ´video.

Sandra Sabatés enseña en el plató de El Intermedio el último ataque de Donald Trump después de que el presidente de EEUU haya vuelto a señalar a España por negarse a destinar el 5% de su PIB a gasto militar. "Con la excepción de España, tienes que hablar con España porque no juega en equipo, a parte de España todo el mundo está al 100%", aseguraba Trump, que insistía en que se podía "resolver fácilmente el problema de España".

"Qué manía nos está cogiendo Trump", destaca El Gran Wyoming, que ironiza: "El día menos pensado pasa con el avión y nos riega". Además, el presentador de El Intermedio reflexiona en el vídeo principal de esta noticia: "Pero, ¿para qué quiere que metamos tanto dinero en armamento?, si no sabríamos dónde meter tantas armas, no tenemos arsenal, ¿qué hacemos, declararle la guerra a Andorra?".

Por su parte, Pedro Sánchez ha defendido a España de las palabras de Donald Trump: "Somos un país confiable, que cumple con sus compromisos". "Es verdad que nosotros hemos llegado a un acuerdo con la OTAN en materia de capacidades, que es lo importante", asegura el presidente del Gobierno.

Tras escuchar a ambos presidentes, El Gran Wyoming lo tiene claro: "Ha empezado una batalla contra EEUU, y yo tengo claro en qué bando estoy". "El aceite de oliva contra la mantequilla, el jamón serrano contra el baicon, la paella contra la hamburguesa y un presidente que está como un queso contra uno que parece un risketo". Tras bromear, el presentador se muestra tajante: "Está claro que Trump está tensionado y transformando de manera muy peligrosa la política internacional".

