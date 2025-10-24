Junts presiona al Gobierno con su consulta, pero descarta una moción de censura: "Sería un error"

Sí, pero... El partido independentista cree que una moción de censura "sería un error", pero advierte de que el lunes tomarán decisiones. "Si el Gobierno no cambia, cambiaremos nosotros", avisan.

Junts se plantea consultar a su militancia sobre el apoyo al Gobierno, pero descarta una moción de censura, considerándola un error, ya que considera que PP y PSOE "son lo mismo". Desde el partido independentista advierten de que si el Ejecutivo de Pedro Sánchez no cambia, ellos lo harán. Carles Puigdemont ha convocado una reunión de la ejecutiva del partido el lunes en Perpiñán, donde decidirán el rumbo a seguir. El domingo habrá allí una reunión de su núcleo duro.

Junts aprieta... pero no ahoga (aún). Aunque el partido se plantea consultar a su militancia si debe seguir apoyando o no al Gobierno, fuentes de la formación independentista descartan la posibilidad de una moción de censura. "Ni de coña", dicen incluso. Se trata de una posibilidad, dicen, de la que siempre se habla, pero nunca ha estado encima de la mesa. Afirman a este respecto que PP y PSOE "son lo mismo" y que "sería un error".

Desde el partido de Carles Puigdemont, no obstante, advierten de que sí están estudiando la situación y decidirán el lunes qué rumbo tomar y qué hacer si el Ejecutivo de Pedro Sánchez no se mueve. "Si el Gobierno no cambia, cambiaremos nosotros", avisan.

Así lo trasladan este viernes, después de que la víspera trascendiera que la dirección de Junts baraja someter a consulta entre sus afiliados la continuidad de su apoyo al Gobierno. En este marco, Puigdemont ha convocado una reunión de la ejecutiva del partido este lunes en Perpiñán, Francia. Antes, según ha podido saber laSexta, el núcleo duro de Junts se reunirá allí. Sobre el lunes, sin embargo, las fuentes consultadas no pueden adelantar qué va a pasar.

Ya el miércoles, el partido independentista subía el tono contra el presidente, advirtiéndole en la sesión de control de que quizás había llegado el momento de "empezar a hablar de la hora del cambio". Su portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, insistía este jueves en Al Rojo Vivo: "El tiempo de los ultimátum ha acabado y el presidente del Gobierno no lo ha sabido aprovechar", aseveró la diputada.

Moncloa traslada tranquilidad

Sánchez, por su parte, se mostraba tranquilo este jueves desde Bruselas, donde aseguró que respeta "el funcionamiento interno de cualquier partido" y que se reunirá con Puigdemont "cuando toque". "Lo que está manos del Gobierno de España se está cumpliendo; lo que depende de otros estamos trabajando para que se cumpla", defendió.

En esta misma línea se pronuncian fuentes del PSOE y del Gobierno este viernes: desde Moncloa trasladan tranquilidad y aseguran que nada ha cambiado en la relación con Junts. Dicen que ya sabían que el partido iba a tener esta importante reunión y que si del encuentro sale una consulta a las bases, lo respetan, "como no podía ser de otra manera".

Fuentes socialistas aseguran asimismo a esta cadena que ahora mismo todos los temas que están en la mesa de diálogo con Junts y que dependen del PSOE llevan buen ritmo. Lo que no pueden es prometer lo que no pueden cumplir, apostillan. "No lo hemos hecho nunca", sostienen.

La pregunta que se hacen es cuál es la alternativa para Junts y si esta pasaría con una moción de censura con PP y Vox -posibilidad que el partido independentista ahora descarta-. Si es así, señalan, lo tendrán que explicar. Ahora mismo, en cualquier caso, no hay ninguna reunión con ellos en el horizonte.

