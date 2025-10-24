Trump rompe las negociaciones comerciales con Canadá por difundir un vídeo de Reagan criticando los aranceles

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el presidente de EEUU, Donald Trump

¿Qué ha dicho? El presidente estadounidense asegura que el vídeo difundido por el Gobierno de la región de Ontario criticando las tasas comerciales supone "un comportamiento atroz", por lo que ha decretado la suspensión de "todas las negociaciones".

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado la suspensión de las negociaciones comerciales que su Gobierno mantenía con Canadá debido a que su vecino del norte "ha utilizado fraudulentamente un anuncio" con imágenes del expresidente Ronald Reagan criticando los aranceles.

"Los aranceles son muy importantes para la seguridad nacional y la economía de Estados Unidos", ha afirmado Trump en un mensaje a través de la red social Truth Social. En consecuencia, ha comunicado que "debido a su comportamiento atroz, todas las negociaciones comerciales con Canadá quedan terminadas".

Este anuncio pone en peligro las relaciones comerciales de EEUU con uno de sus principales socios. Unas relaciones que comenzaron a tensarse el pasado mes de abril, cuando el líder republicano comenzó a cargar contra el Ejecutivo canadiense acusándole de permitir la entrada de fentanilo a través de la frontera norte.

Según han informado varios medios estadounidenses, el anuncio televisivo al que alude Trump fue promovido por el Gobierno de Ontario, la región más poblada de Canadá. El anuncio utiliza un audio de 1987 del expresidente Ronald Reagan señalando a los aranceles como un elemento perjudicial para la economía, algo que el actual mandatario considera que está tergiversado.

