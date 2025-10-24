Kim Kardashian desvela que sufrió un aneurisma por estrés tras su complicado divorcio de Kanye West

En un adelanto de la nueva temporada de 'The Kardashians', Kim Kardashian revela que sufrió un aneurisma cerebral y lo achaca al estrés producido por su polémico divorcio de Kanye West en 2022.

Según ha desvelado Kim Kardashian en un adelanto de la nueva temporada de su docuserie 'The Kardashians', la empresaria sufrió un aneurisma cerebral a causa del estrés producido por su polémico divorcio del rapero Kanye West en 2022. "Hay como un pequeño aneurisma", dice Kim Kardashian en el vídeo, mientras aparece sometiéndose a lo que se presume una tomografía cerebral.

Tras la detección del aneurisma, Kim explica a su familia que, al parecer, estaría provocado por el estrés. La propia empresario ha afirmado haber estado en un matrimonio "tóxico" de casi 15 años con el rapero. Además, Kim ha explicado que al principio le resultó difícil identificar las primeras señales del colapso mental que atravesaba su entonces esposo.

En una entrevista en el pódcast 'Call Her Daddy' el pasado 15 de octubre, Kim Kardashian confesó que sintió mucha presión de ser juzgada por el público cuando tomó la decisión de separarse.

¿Qué es un aneurisma cerebral?

Un aneurisma cerebral es una protuberancia o dilatación (saco) en un vaso sanguíneo en el cerebro, son relativamente comunes y no siempre necesitan tratamiento. Aunque el estrés no causa esta enfermedad, puede influir de manera indirecta en aquellos factores que aumentan el riesgo de padecerlo.