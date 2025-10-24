Una 'hater' de Wyoming se sincera sin saber que tiene detrás al presentador: "Va de pobre y tiene 400.000 pisos"

Laura asegura a Isma Juárez que no ve El Intermedio, porque El Gran Wyoming "va de pobre y tiene 400.000 pisos por Madrid". Pero, ¿cómo reaccionará con Wyoming delante? Descúbrelo en este vídeo.

Isma Juárez ha salido a la calle por los 3.000 programas de El Intermedio y, para celebrarlo con una edición especial de 'Díselo a la cara'. Eso sí, esta vez, el protagonista es El Gran Wyoming, quien desde una furgoneta escuchará lo que piensan los ciudadanos de él para, posteriormente, acercarse y conocerles en persona. Muchos de ellos, 'haters'.

Una de ellas es Laura, una mujer que afirma que solo ve las noticias de Antena 3 y Telemadrid y que explica así de tajante por qué no ve El Intermedio: "Este va de pobre y tiene 400.000 pisos por Madrid te puedes imaginar que no me divierte nada". "No me gusta nada la gente que se burla de otra gente", insiste la mujer, que, además, define al presentador como "horroroso".

"Si me lo encuentro y me cae fenomenal...", reflexiona Laura sin saber que tiene justo detrás a El Gran Wyoming, quien le dice que le está "dando una paliza tremenda". Puedes ver la reacción de la mujer al ver a El Gran Wyoming en persona en el vídeo principal de esta noticia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.