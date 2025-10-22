Iñaki López, sobre las memorias de Isabel Preysler: "El libro no pretende ser la biografía de Marie Curie"

Iñaki López y Cristina Pardo avanzan los contenidos de hoy en Más Vale Tarde, entre ellos la publicación de las memorias de Isabel Preysler donde, señala Iñaki, desvela que "su familia la llama la fox terrier".

Como cada día, Dani Mateo conecta con Iñaki López y Cristina Pardo para saber qué se cuece en Más Vale Tarde, que hoy abordará la publicación de la biografía de Isabel Preysler.

Cristina muestra la expectación que ha generado en los medios la presentación de este libro, donde Isabel Preysler afirma que ha contado toda la verdad frente a las mentiras que se han contado sobre su vida.

La presentadora de Más Vale Tarde señala que hoy recordarán cómo la propia Preysler desató una crisis en el PSOE: "Puritita historia de España", señala.

Iñaki, por su parte, destaca que hoy se ha visto a la Preysler "con la cara lavada y sin retoque alguno" atendiendo a los medios. Sobre el libro, señala que "no pretende ser la biografía de Marie Curie, pero va a traer muchos detalles interesantes". Entre ellos, que su familia la llamaba "la fox terrier, porque no paraba quieta", comenta.

