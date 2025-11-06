VÍDEO | Envía un trabajo de la universidad y luego descubre que ha escrito 'me pica el xoxo nena': "Voy a suspender"

Una estudiante se ha vuelvo viral al grabarse mientras descubre que en un trabajo de la universidad ha dejado escrita la frase 'me pica el xoxo nena', y que ya está entregado. Su reacción, y la de los zapeadores, en este vídeo.

Una estudiante se ha vuelto viral por llevar a otro nivel el típico momento de 'tierra, trágame' en el que entregas un trabajo de universidad, pero lleva escrito por accidente algo inapropiado.

En el vídeo sobre estas líneas, la chica se da cuenta al repasar el PowerPoint de una presentación que ha escrito la frase "me pica el xoxo nena": "Voy a suspender", sentencia la chica con lágrimas entre la risa y el llanto.

María Gómez, sin embargo, espera que a la joven le pongan un 10, porque precisamente esa frase demuestra que lo ha hecho ella: "ChatGPT no te pone 'me pica el xoxo nena' en un trabajo".

Dani Mateo, por su parte, alucina con que la chica lo llame 'errata': "Me caí sobre el teclado y se escribió 'me pica el xoxo nena', ¿a quién no le ha pasado?", comenta.

