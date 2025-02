Así terminó el traslado de un toro semental a un nuevo corral: "Así me imagino lo de Puigdemont cuando llegó a España"

Zapeando se hace eco de la historia de Teodoro, un toro que ha sido uno de los protagonistas del programa 'El campo es vida', en el Canal Extremadura. "Es un toro semental que siempre se escapa a por las vacas del vecino", explica María Gómez. Para solucionarlo, deciden llevarlo a otro corral.

Para ello, deciden transportarlo en un remolque. El ganadero, con paciencia, consigue que el animal, de gran tamaño, llegue hasta el vehículo para comenzar el traslado. Cuando Teodoro se ve atrapado parece bastante enfadado y, como se ve, el remolque comienza a moverse ante los envites del animal. "Es que es un bicharraco", justifica el ganadero al animal.

"No sé como no lo transportan los geos", afirma Maya Pixelskaya. El viaje tampoco fue un camino de rosas. Y es que Teodoro decide que el remolque no es lugar para él. Como se puede ver en las imágenes, el animal consigue romper la puerta del cubículo y salir. "Así me imagino lo de Puigdemont cuando llegó a España", comenta Quique Peinado. "Tampoco es para tanto, a los tentadores de la isla los están llevando así", añade, irónico, Dani Mateo.

Finalmente, el traslado termina bien y Teodoro el semental llega sano y salvo a su nuevo corral. El ganadero lo termina llevando a pie a través de caminos por los que no pasa mucha gente. "La próxima vez que lo trasladen yo recomendaría que, en vez de un remolque, usen un tanque", comenta Iñaki Urrutia.