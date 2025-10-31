Así serían los epitafios y las tumbas de los zapeadores, según la Inteligencia Artificial

El cómico Nacho García ha expuesto en 'Zapeando' el resultado de su consulta a la IA. A excepción de Mónica Cruz, todos han quedado satisfechos con el resultado.

El cómico Nacho García, aprovechando la celebración de Halloween, ha preguntado a la inteligencia artificial cómo serían las tumbas y epitafios de los colaboradores de Zapeando: Quique Peinado, Maya Pixelskaya, Mónica Cruz y del presentador, Dani Mateo, y lo cierto es que no han quedado descontentos con el resultado.

La primera en ver su sepultura ha sido Maya Pixelskaya. En su epitafio se puede leer: "MAYA PIXELSKAYA. He cambiado el WIFI por la Ouija". La tumba estaba ambientada en un panteón con una gran lápida y verjas en la entrada. La colaboradora ha señalado que le consuela que "mi gato me va a sobrevivir", algo que le hace "muy feliz". Por su parte, Dani Mateo le ha contestado que "para qué tener gato si te comen los ojos al morir".

En el caso de Quique Peinado, su tumba parece estar ambientada en un cementerio militar americano. Igualmente, según la inteligencia artificial, su sepultura estaría acompañada de un banderín en homenaje a su equipo de fútbol, el Rayo Vallecano, una camisa de colores y unas gafas de pasta, así como por la inscripción: "QUIQUE PEINADO. Respirar no, pero moverme me estoy moviendo lo mismo". "Sigue igual de activo que antes de morirse, ¿verdad?", ha comentado Nacho García. Por su parte, Peinado se ha mostrado "a favor" de que sus restos mortales descansen en "un cementerio de Wisconsin".

A quien no le ha gustado tanto el hecho de ver su nicho ha sido a Mónica Cruz. "Me da muy mal rollo. Me encanta Halloween, pero la verdad es que ver mi tumba... Que me incineren", ha reaccionado. Tal y como ha representado la IA, su lugar de descanso sería más humilde y estaría adornado por un epitafio en el que se podría apreciar un guiño a UPA Dance: "MÓNICA CRUZ. UPA Un paso Abajo".

El siguiente ha sido el turno del presentador, Dani Mateo. Su sepultura, de aspecto aterrador, tendría una inscripción en la que se repasaría: "DANI MATEO. Si me muero Zapeando... El Intermedio lo sigo facturando, ¿no?". Mateo no se ha cortado y ha indicado que a un catalán "morir no le importa, pero dejar de cobrar... A favor".

El último en ver su lugar de descanso ha sido el propio Nacho García, la que ha calificado como "la más cutre del cementerio", puesto que se trata de una cruz de madera sobre un montón de tierra rodeado de latas de cerveza en el que se lee: "NACHO GARCÍA. Desde luego... no se puede caer más bajo". Con todo, ha manifestado que le "ha gustado muchísimo la tumba", y ha aseverado que ha "amanecido de fiesta en sitios peores".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.