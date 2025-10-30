María Carey para los pies en sus redes a los ansiosos de la Navidad: "Todavía no"

Maríah Carey publica en sus redes un divertido vídeo en el que repite en varias ocasiones que "todavía no" es Navidad. "¿Es impresión mía o el que llamaba a la puerta todo el rato es Abel Caballero?", comenta Nacho García.

Aquellas personas a las que no les gusta la Navidad, tranquilos. Una auténtica eminencia en la materia, Mariah Carey, ha enviado en sus redes un mensaje reconfortante: "Todavía no".

La cantante de 'All I Want for Christmas Is You' se grababa un divertido vídeo, que se puede ver sobre estas líneas, en el que respondía con esta frase a todos los que llamaban a su puerta.

"¿Es impresión mía o el que llamaba a la puerta todo el rato es Abel Caballero?", se pregunta Nacho García. Dani Mateo, por su parte, recuerda que hasta que no pase Halloween, para María Carey no es Navidad.

El peinado de Mariah Carey también centra el debate en Zapeando, pues mientras Dani piensa que "se está convirtiendo en un cocker", María Gómez ve a "la tía americana de Cucurella".

