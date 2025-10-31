Así son los disfraces de Halloween de Dani Mateo y los colaboradores de Zapeando, en vídeo

En este vídeo podemos ver todos los detalles de cómo Dani Mateo y los demás colaboradores de Zapeando se han preparado para recibir y celebrar la noche más 'terrorífica' del año.

Es la víspera de Halloween y Dani Mateo y los colaboradores de Zapeando lo saben. El plató se ha llenado de disfraces, calabazas y demás adornos y atrezzo para celebrar el día más "terrorífico" del año o la noche más auténtica del año, y es que ya se sabe que, las fiestas hay que celebrarlas siempre por todo lo alto.

"Estamos especialmente guapos", asegura convencido el presentador del programa. Y es que los disfraces no tienen desperdicio: "También el público, por supuesto", reitera Mateo, ya que también van todos disfrazados para la ocasión.

Por ejemplo, "Nacho, que una vez más, es lo que sea yonki", bromea Mateo sobre su disfraz, especialmente de su jersey, que, según el propio Nacho explica entre risas: "Tengo arañas en él; aquí es Halloween, pero en Australia esto sería un suéter normal".

Quique, por su parte, comenta Mateo con ironía, "es alguien que está preparando oposiciones...". "A enterrador", remata el propio Quique entre carcajadas. En el vídeo podemos descubrir cómo van vestidos y qué trajes han elegido para celebrar esta fiesta de Halloween.

