Alberto Rey, sobre 'Together: juntos hasta la muerte': "Está hecha de trozos de otras películas"

El periodista Alberto Rey analiza uno de los estrenos más terroríficos de este viernes, víspera de Halloween: 'Together: juntos hasta la muerte', una película dirigida por Michael Shanks y protagonizada por los actores Allison Brie y Dave Franco, matrimonio en la vida real. En el vídeo, los detalles.

Este viernes, 31 de octubre, vísperas de Halloween, llega a los cines, como no podía ser de otra manera, una película de terror: 'Together: juntos hasta la muerte', dirigida por Michael Shanks.

La película cuenta la historia de una pareja que se muda al campo y comienza a experimentar fenómenos sobrenaturales, algo que no solo afecta a su relación, sino también a su percepción de la relación y de sí mismos.

"Esto les pasa a todos los que van a una casa rural", bromea Dani Mateo; pero bromas aparte, el periodista y experto en cine, Alberto Rey asegura que le ha gustado "mucho" esta película: "Está protagonizada por el matrimonio en la vida real entre los actores Allison Brie y Dave Franco y han venido aquí a jugar. Lo dan todo (...) No sorprende que sean ellos también productores de la película".

Por ende, confiesa que al que le ha tocado de verdad "la lotería" con esta película es a su director, Michael Shanks, que firma además su primera película.

Together, explica Rey, "es una película muy obvia, la ves venir todo el rato, está hecha de trozos de otras películas, incluida La Sustancia, pero tiene una reflexión muy interesante sobre la dependencia emocional que funciona muy bien". En el vídeo podemos ver al completo su reflexión y crítica.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.