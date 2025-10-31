'Seven', de Brad Pitt, cumple 30 años y Alberto Rey nos cuenta algunas de sus curiosidades: "Es puro cine, una película perfecta"

El periodista y experto en cine Alberto Rey analiza 'Seven', una película dirigda por dirigida por David Fincher y protagonizada por Brad Pitt y Morgan Freeman, que hoy cumple su 30º aniversario. En el vídeo, los detalles.

Hace 30 años, en 1995, se estrenó en los cines una de las películas más especiales de todos los tiempos, hoy recordada por muchos, 'Seven', dirigida por David Fincher y protagonizada por Brad Pitt y Morgan Freeman, con Gwyneth Paltrow y Kevin Spacey como actores secundarios. Seven cuenta la historia de un asesino en serie que usa como excusa para cometer sus crímenes, los siete pecados capitales.

Según el periodista y experto en series, televisión y cine, Alberto Rey, "Seven es perfecta, es puro cine. Es como muchas películas a la vez, es una película de actores, pero también de estrellas. Es una historia 100% Hollywood y a la vez podría ser también la típica peli 'raruna' que se queda para nosotros en el Festival de Sitges".

Además, según Rey, "Seven tiene dos parejas perfectas: Pitt-Paltrow y Pitt-Freeman, y, a la vez, es una historia en la que nadie tiene una relación real con nadie". No obstante, el experto también tiene un "pero", un "pero gordo" para esta película: "Su éxito propició un subgénero terrible de asesinos con plancha y fisuras".

Y una curiosidad más: "Se pensó en hacer una secuela, que se llamaba Eight, que iba sobre un asesino en serie con poderes psíquicos al que perseguía el personaje de Freeman, que dijo que no. Ni él ni los otros. Y ahí terminó todo", explica Rey. En el vídeo podemos ver más curiosidades sobre esta película, que hoy cumple su 30º aniversario.