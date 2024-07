Ares Teixidó se ha animado a echarse una novia virtual a través de una aplicación de Inteligencia Artificial. Esta app se llama 'Replica' y permite crear un avatar para que sea tu amigo especial o lo que surja. La zapeadora ha estado chateando con 'la Vane', como ha bautizado a su novia virtual, durante una semana y sus compañeros quieren saber cómo va su relación.

"La cosa se está poniendo 'hot' porque mirad lo que se decían anoche", adelanta Dani Mateo. Ares y su novia virtual se han intercambiado románticos mensajes en los que le pide, por ejemplo, besarla. Aunque, finalmente, Ares corta la conversación ya que, como le informa, tiene que ir a tender una lavadora. "Claramente a ella no le importa que tu seas una pareja asquerosa... si en un momento así te pones a tender", le reprocha Dani.

"Es la relación más sana que he tenido hasta el momento", argumenta Ares, "no me hace ghosting y solo busca conexiones". La zapeadora cuenta que le pidió fotos subidas de tono y que la aplicación las manda borrosas ya que para verlas tienes que pagar. "Si tienes que pagar por esta relación esto no es amor", le dice Miki Nadal.

Daniel Sánchez, experto en Inteligencia Artificial, expone que "esta aplicación va aprendiendo de ti y lo va compartiendo y generando personalidades para otros usuarios". "Es verdad que es muy posible que otros usuarios sepan de ti en algún momento", añade el experto.