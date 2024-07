La colaboradora de Zapeando, Jiaping Ma, ha acudido al plató para enseñar a los zapeadores cómo sobrevivir en una caminata o en la piscina si no tienes cerca una gorra. Para ello, solo necesitas: unas gafas de sol, goma eva, tijeras y una remachadora. Descubre cómo hacer una visera casera en el video de Zapeando.

Después de hacer la visera, Ares Teixidó ha sido la única zapeadora que se ha atrevido a probársela. Al principio todo ha ido bien, sin embargo, cuando volvía a la mesa de Zapeando, Ares ha sufrido un pequeño 'accidente'.

La zapeadora se ha tropezado con el escalón de la mesa. "Es que no veo con estas gafas. Ya no lo quiero, casi me mato", ha comentado un poco decepcionada por el invento de Jiaping.