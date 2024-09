Este fin de semana se ha producido el esperado regreso de Àngel Llàcer a la televisión. Ha sido en una entrevista para el programa 'Col-lapse' de TV3 donde ha dado todo tipo de detalles de la enfermedad producida por una bacteria que contrajo en Vietnam y que le ha llevado a tener que pasar cuatro veces por quirófano, 14 días en la UCI y temer por su vida.

"Me dijeron: 'Es una operación muy complicada, pensábamos que lo teníamos controlado, pero no. El bicho sigue campando", cuenta el jurado de 'Tu cara me suena' en el vídeo sobre estas líneas, donde recuerda que su hermano, que es médico, le dijo que "he visto un caso de esto y el chico entró a las 3 y a las 5 estaba muerto".

"Me dijeron que en esta operación o sales sin pierna o no sales", comenta Llàcer, que se rompe al recordar cómo se despidió de amigos, como Manu Guix y el propio presentador de 'Col-lapse', Ricard Ustrell, que también se emociona. "Pensaba que si me tengo que morir, al menos dejadme decir que os quiero, que es la única cosa que cuenta", afirma.