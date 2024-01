Generación TOP es el nuevo concurso de laSexta, presentado por Ana Pastor, que busca a la mejor generación de todos los tiempos y en el que han participado rostros tan conocidos como Fernando Romay, Terelu Campos, Sonsoles Ónega, Cristinini o Joaquín Reyes.

La periodista cambia de registro y salta al entretenimiento al frente de este nuevo formato con el que Antonio García Ferreras "se pica muchísimo", revela. Esta explica que una de las cosas buenas del programa es que todo el mundo juega, por lo que "estás viendo la pregunta y quieres contestar", dice, y añade que "él se ha picado mucho".

Sin embargo, reconoce que él acierta más que ella: "Yo hubiera fallado todas, menos mal que me ha tocado hacer las preguntas. Pero acierta, es un concurso que no se la da mal". No te lo pierdas, esta noche a las 22:30 horas en laSexta.