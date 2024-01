Ana Pastor llega al plató de Al Rojo Vivo para poner a prueba a todos los allí presentes, empezando por Inés García y terminando por Pedro García Cuartango. Y es que, la periodista es ahora presentadora de un formato en el que hace su primera incursión: el del concurso televisivo. Generación TOP llega esta noche a laSexta para retar a los concursantes y los espectadores, y también para sacar del olvido algunos grandes momentos míticos.

"Es un cambio, pero bueno, en el fondo hago lo mismo, hago preguntas", asegura entre risas, aunque sí reconoce que "hay menos tensión y presión que en el mundo informativo". "Me lo he pasado espectacular y me he divertido muchísimo". Este nuevo programa contará cada semana con nueve famosos, dispuestos a enfrentarse a las preguntas de Pastor como nunca antes nadie lo había hecho. Varias generaciones se darán cita tras los pulsadores. "A la gente le va a gustar por eso, porque representan a muchas generaciones los famosos que nos acompañan".

Los concursantes se enfrentan a preguntas sobre momentos icónicos de la televisión, la política, el cine, la música, el deporte y las redes sociales. Una divertida pugna en la también luchan por llevarse un premio en metálico que donarán a una organización benéfica. La generación 'Yeyé', nacidos entre 1943 y 1967, está representada por Bibiana Fernández, Terelu Campos y Ágatha Ruiz de la Prada. Por su parte, la generación 'Guay', la intermedia, en la que compiten los nacidos entre 1968 y 1987, está representada por Adela González, David Meca y Silvia Jato. Edu Navarrete, Guillem Boltó y Cósima Ramírez son los miembros del equipo 'Like', los nacidos entre 1988 y 2005. "Antes de ayer", bromea Pastor.

"Van a ver vídeos míticos, vídeos virales actuales, escucharán canciones y tendrán que identificar quién canta y tendrán que responder a preguntas de política". El público presente en la grabación también tendrá mucho que decir y responder.

En otros programas podremos ver a otras grandes figuras del mundo de la cultura, la música y el cine de nuestro país retarse en este duelo, desde La Pija y La Quinqui, hasta Cristinini, pasando por Norma Duval o María del Monte. Casi 100 caras conocidas se enfrentarán a las preguntas.

En un pequeño avance, vemos una prueba en la que los concursantes tienen que acertar cómo seguía la frase una de sus frases míticas... pero avisamos de que ni siquiera en el plató de Al Rojo Vivo se tiene claro cuál es la opción correcta. "Cuartango, no me hagas esto, que tenía toda mi fe puesta en ti", reprocha Ana Pastor entre risas. El mítico periodista hace una reflexión acerca de la necesidad de la memoria histórica y volver a traer a nuestra memoria momentos tan decisivos para la historia de España como este. "Me parece muy interesante el programa. Lo más interesante es ver la memoria de cada generación. Cada generación tiene una memoria distinta, específica, que se va reconstruyendo".

La presentadora se muestra muy de acuerdo con esta afirmación y avisa de que vamos a sorprendernos. Los jóvenes saben muchas cosas de nuestro pasado gracias a lo que sus padres le han enseñado. Un nuevo adelanto muestra a Toñi Moreno, Jandro, Melani Olivares, Anabel Alonso, Pepe Viyuela, Mario Marzo o Eduardo Casanova, entre otros, respondiendo y poniéndose de los nervios ante el trepidante ritmo del programa, con secciones tan divertidas como la de '59 segundos', 'Dónde estabas entonces' o 'Un, dos, test'.

Antes de marcharse, Ana Pastor rememora otro momento histórico, esta vez, muy reciente. "Según la letra de SloMo, ¿para qué está siempre 'ready' Chanel?".