Alberto Rey ha visto 'Expediente Warren: El último rito' y lo tiene claro: "Mi terapia va a correr a cargo de ese programa"

Alberto Rey, que sufre viendo películas de terror, ha visto 'Expediente Warren: El último rito' y en este vídeo explica qué le ha parecido, desde una Vera Farmiga que "no puede molar más", hasta un Patrick Wilson con "el carisma de una medusa".

Esta semana se estrena 'Expediente Warren: El último rito', la película que cierra la saga protagonizada por los demonólogos Ed y Lorraine Warren, interpretados por Patrick Wilson y Vera Farmiga.

Alberto Rey admite que la ha visto "porque Zapeando y Hollywood quieren que yo lo pase mal" y que la película supone "una loa a la familia que permanece unida". "No hay película de Hollywood comercial que no cuente la misma historia", añade.

Alberto señala que esta 'Expediente Warren' es una nueva demostración de que "Vera Farmiga no puede molar más": "Se va a morir habiendo sido una superestrella a la que no dejaron ser una superestrella", afirma.

En el caso de Patrick Wilson, señala que "tiene el carisma de una medusa", a lo que Dani Mateo apunta que "cuando Iker Jiménez se ve guapo, se ve como Patrick Wilson".

Alberto confiesa que vio la película "con gente, con luz natural y ni confirmo ni desmiento que estaba agarrado a un cojín como animal de apoyo emocional y aún así tuve pesadillas". "Mi terapia va a correr a cargo de este programa", sentencia. Por todo ello, le da dos 'albertitos' y medio porque "no suspendo a estas películas, que luego vuelven a por mí en sueños".