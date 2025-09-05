'Sirat', 'Sorda' y 'Romería': Alberto Rey analiza las candidatas españolas al Oscar y desvela su favorita, y la de la Academia

Alberto Rey explica quién es la favorita tanto para la Academia, como para él, para representar a España en la próxima edición de los Oscars, pero avisa: "A lo mejor a algún académico le da un parraque".

Esta semana se conocían las tres películas seleccionadas para ser la representante de España al Oscar a Mejor película internacional. Las elegidas son 'Sirat', de Olivier Laxe; 'Romería', de Carla Simón, y 'Sorda' de Eva Libertad.

Alberto Rey analiza las tres películas en Zapeando y tiene claro que la Academia de Cine elegirá 'Sirat', una película que, recuerda, pasó por Cannes y volvió con premio, a lo que se suma que "Olivier Laxe disfruta haciendo promo".

El experto en cine apunta que, para votar en esta categoría de los Oscars, los académicos deben certificar haber visto las películas. En este sentido, señala que 'Sirat' es "una experiencia intensa y desconcertante", quizá no apta para esos académicos que "tienen miles de años", a los que "a lo mejor les da un parraque con tanto techno y tanto desierto".

Alberto admite que él también llevaría a 'Sirat', si bien afirma que "voy con 'Sorda' a muerte", en su opinión "una experiencia cinematográfica increíble que consigue ser una película y, a la vez, muy didáctica".