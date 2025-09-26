Alberto Rey, tras suspenderse el rodaje de 'Spider-Man' por el accidente de Tom Holland: "Se habla de pérdidas de 1,5 millones de dólares al día"

El experto en cine Alberto Rey explica las consecuencias del parón de la película 'Spider-Man: Brand New Day', que será la cuarta de la saga, tras el accidente que sufrió su protagonista. En el vídeo, todos los detalles.

El actor Tom Holland, protagonista de la próxima entrega de Spider-Man, Spider-Man: Brand New Day, que será la cuarta de la saga y cuyo estreno está previsto en 2026, tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital tras sufrir una caída en el rodaje. El actor alarga su baja tras la caída, que afortunadamente no fue grave, y el equipo teme ya las consecuencias económicas de este parón.

"Se habla de pérdidas de 1,5 millones de dólares al día", asegura el periodista y crítico de cine Alberto Rey. "Si lo multiplicamos por dos semanas, estaríamos hablando de más de 20 millones por el golpe", añade. Ante esto, Quique Peinado bromea: "¿Sabéis que la baja de Holland equivale al presupuesto de Zapeando en 11 años?". "¡No te vengas arriba!", le corta María Gómez entre risas. Y Rey remata: "Eso es, más o menos, lo que Zendaya [pareja de Holland] paga de alquiler en una semana".

Por otro lado, y según explica Rey, "por este tipo de accidentes es por lo que se inventaron los dobles de acción, especialistas y los seguros. No es que solo se detenga el rodaje porque la estrella de la película no pueda seguir, sino que se retrasa también el estreno porque ahora las películas tienen la fecha de estreno marcada con años de antelación".

En el vídeo podemos ver al completo su explicación, donde recuerda otros accidentes de este tipo, como, por ejemplo, el de Tom Cruise, que se partió el tobillo en el rodaje de la sexta entrega de Misión Imposible y la producción se paró durante meses.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.