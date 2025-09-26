El insólito lugar donde Kim Kardashian se ha hecho un tatuaje para que "nadie lo viera": "Es un símbolo de infinito"

Kim Kardashian confesó en el programa de Jimmy Fallon el lugar donde se había hecho un tatuaje, a pesar de que decía que iba contra su filosofía. Los colaboradores de Zapeando recogen en este vídeo este divertido momento.

Zapeando ha rescatado un extracto de la entrevista de Kim Kardashian en el programa de Jimmy Fallon y ha contado que, a pesar de no ser muy fan de los tatuajes (decía que iba contra su filosofía), se ha hecho uno.

El lugar es algo insólito y bastante poco habitual; tal como ella misma confiesa, se lo hizo ahí "para que no se viera": en el interior del labio inferior. "Me lo hice con todas mis amigas, es un símbolo de 'infinito'", explicó Kardashian a la vez que lo enseñaba.

La reacción de los colaboradores de Zapeando no se ha hecho esperar y, como siempre, ha habido risas y todo tipo de bromas: "Vale que en vez de un tatuaje parece un pa'luego, pero vamos a verlo por el lado bueno: Bad Bunny ya está tomando nota porque es el único que le queda por tatuarse", bromea Nacho García.

"Si parece que haya estado en un campo de concentración de famosas... Qué tatuaje es ese", decía por su parte Dani Mateo. En el vídeo podemos ver al completo esta secuencia y las divertidas respuestas de los colaboradores.

