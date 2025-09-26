Wyoming responde a Gan Pampols tras hablar de "autoprotección" en la DANA: "Los que bajaron al garaje no fue por capricho"

El Gran Wyoming responde a Gan Pampols tras señalar a los valencianos como "corresponsables" de su seguridad en la DANA: "Autoprotección es no bajar al garaje cuando entra agua en casa".

Sandra Sabatés analiza la noticia de que las víctimas de la DANA han hablado por primera vez en un Parlamento: "Ha tenido que ser el Parlamento europeo porque casi un año después de la tragedia aún no han podido comparecer en las Cortes Valencianas". "Las víctimas han recibido el consuelo del vicepresidente del Parlamento europeo y portavoz del PP en la Cámara, Esteban González Pons que ha recordado que las asociaciones que se han desplazado hasta Bruselas no representan a todas las víctimas", explica Sandra Sabatés en el plató de El Intermedio, donde El Gran Wyoming destaca que "nadie representa a todo el mundo".

"Sí, puede que no representen a todas las víctimas de la DANA, pero no era el momento de andar señalando ese tipo de cosas y, desde luego, eso no le resta ni un ápice de valor a las que hoy han acudido", afirma rotundo Wyoming, que contesta al PP: "Esperemos que no empiecen a distinguir entre víctimas de primera y de segunda, porque son víctimas, no un partido de fútbol". "Ya era hora de que las víctimas pudieran hablar en un Parlamento y denunciar su situación de desamparo", asegura el presentador de El Intermedio, que destaca que "parece que en la gestión de la DANA todo se ha hecho con retraso".

Por otro lado, las víctimas llegaban a Bruselas muy molestas por las palabras del vicepresidente segundo y consejero para la Recuperación Económica y Social de la Comunidad Valenciana, Francisco José Gan Pampols, que afirmó en el Fórum Europa que en la DANA de hace un año falló "algo que antes no fallaba, que es la autoprotección". "Autoprotección es cuando está lloviendo y está entrando el agua en casa, no bajar al garaje a por el coche, que es como fallecieron personas. Y eso no tiene que ver con el aviso o el no aviso, tiene que ver con la conciencia de qué es lo verdaderamente importante en la vida", afirmó.

El Gran Wyoming, muy indignado, contesta rotundo en el vídeo: "Señor Gan Pampols, los que murieron bajando a coger el coche al garaje no lo hicieron por capricho, ni por amor la riesgo, ni por que dieran prioridad al coche frente a su vida, sino que lo hicieron porque nadie les avisó del peligro".