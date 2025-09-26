Álex González revela cómo adelgazó hasta 10 kilos para su último personaje: "Había días en que me comía un kiwi"

'Zapeando' rescata el momento en que el actor Álex González confiesa en 'El Hormiguero' cómo adelgazó de una forma no precisamente saludable para meterse en la piel del personaje de su última película.

Quique Peinado ha rescatado el momento en que el actor Alex González contó en 'El Hormiguero' cómo había adelgazado hasta 10 kilos para su personaje de la última película, 'La sospecha de Sofía'. "Una forma de adelgazar que no le va a gustar nada a Boticaria García", confesaba Peinado.

El actor contaba que su personaje se pasa 25 años en una prisión y sale en el 89, justo cuando cae el muro de Berlín y, por tanto, tenía que salir habiendo perdido mucho peso y mucha masa muscular, y decidió adelgazar. Pero no lo hizo de una forma precisamente buena.

"Como no tenía tiempo, no lo hice con nutricionista ni nada, sino que lo hice a lo bestia, dejé de entrenar porque me daba mucho más hambre. Había días en que solo comía un kiwi... Fatal. Es programarte, saber que son solo tres meses, porque es imposible sostenerlo en el tiempo", admitía el actor.

Cuando todo terminó, confesó, que lo primero que se comió fue una palmera de chocolate que dejó a la mitad. Algo que a María Gómez no le ha gustado mucho y bromeaba de esta forma: "Que sepas que cada vez que se deja una palmera de chocolate a medias, en el cielo se apaga una estrella, en el mundo se muere un koala y a mí me sale una cana... No lo vuelvas a hacer más", dice divertida ante las risas de sus compañeros.

En el vídeo podemos ver este testimonio del actor Alex González y las reacciones de los colaboradores de Zapeando.

