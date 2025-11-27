Una madre china encierra a su hijo tras tragarse una pieza de oro de 250.000 euros para no "perderla"

Un niño en China se traga una valiosa pieza de oro y su madre le prohíbe ir al baño fuera de casa para evitar que el objeto desaparezca.

Las noticias insólitas que aterrizan en Aruser@s no fallan, y esta vez la sorpresa viene de la mano de Alba Sánchez, quien presenta un casoviral ocurrido en China.

Según cuenta, un niño se tragó accidentalmente una pieza de oro valorada en 250.000 euros, y su madre tomó medidas tan extremas como absurdas para recuperarla. La colaboradora muestra en plató la radiografía en la que se aprecia claramente el objeto alojado en el estómago del menor.

"La madre sabía que iba a salir de alguna manera, pero no se quería arriesgar a perder la pieza", explica Sánchez, revelando que incluso el pequeño faltó a clase porque su madre prefirió mantenerlo en casa hasta que el oro reapareciera.

"¿No es más fácil que le den un laxante al hijo?", pregunta sorprendida Angie Cárdenas, a lo que Alfonso Arús remata entre risas: "Correcto, la madre lo único que quiere es que lo haga en casa".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.