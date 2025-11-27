Alfonso Arús, al reto viral del youtuber que pasa "24 horas en Madrid comiendo por menos de 20 euros": "¿Se lo mete a palo seco?"

'De Tapas con Rufo' propone desayunar, comer y cenar en Madrid con solo 20 euros y lo logra con una ruta castiza que incluye churros con chocolate, un cocido completo y un bocata de calamares.

¿Podemos pasar comiendo 24 horas en Madrid con tan solo 20 euros? Es lo que se ha preguntado el creador de contenido De Tapas con Rufo, quien ha intentado desayunar, comer y cenar con ese ajustado precio durante un día entero.

Su ruta comienza con unos churros con chocolate. Un auténtico manjar por el que paga 3,50 euros. Para comer, como no podía ser de otra forma, un plato de cocido por 8,80 euros. Para terminar su ruta castiza, opta por un clásico bocata de calamares por 4,30 euros. "En un día he conseguido comer lo más típico de la ciudad y por menos de 20 euros", asegura el youtuber.

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús matiza su reto: "¿Qué se lo mete a palo seco? 8,80 euros es solo el plato del cocido, ¿la bebida qué?". Eso sí, todos los colaboradores coinciden en que la pinta de todo lo que muestra es "exquisita".

