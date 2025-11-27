Así es la catedral de Funchal en la que se darán el 'sí, quiero' Cristiano Ronaldo y Georgina

La próxima boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez empieza a tomar forma y en Aruser@s revelan nuevos detalles sobre el espectacular lugar elegido para el enlace.

Alfonso Arús muestra en Aruser@s el increíble lugar donde se celebrará la próxima boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. El pasado mes de agosto, la famosa pareja anunció su compromiso, donde la modelo publicó una foto de su impresionante anillo de compromiso valorado en seis millones de euros.

Ahora, según cuenta Tatiana Arús, un medio portugués ha dado datos sobre cuándo y en qué lugar se celebrará el enlace.

Al parecer, la boda será en verano en la catedral de Funchal, en Madeira. "Cuando finalice el Mundial y no tenga compromisos deportivos por delante", matiza la colaboradora.

"Qué pena que no sea en Jaca", asegura Rocío Cano, donde la empresaria e 'influencer' vivió hasta los 17 años. "Habrá que esperar a la despedida de soltera, quizás lo celebra ahí", comenta Alfonso Arús.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.