Ahora
Anabel Pantoja reacciona en este vídeo a los rumores de una pelea de su novio David en el cumpleaños de su hija, Alma

Viral

Anabel Pantoja reacciona en este vídeo a los rumores de una pelea de su novio David en el cumpleaños de su hija, Alma

Anabel Pantoja reacciona a todas las polémicas que han envuelto el primer cumpleaños de su hija, Alma: "Yo estoy muy bien siempre, tengo malos los días como todo el mundo los tiene, pero hemos tenido un cumpleaños maravilloso".

Después de los rumores de una mala relación entre la madre de Anabel Pantoja y su pareja, David, Anabel ha hablado con los medios de comunicación tras la celebración del primer cumpleaños de su hija, Alma.

"¿Hubo peleas de algún tipo?", pregunta la reportera a la sobrina de Isabel Pantoja, a la que también pregunta por la supuesta mala relación entre su madre y su novio. Y es que también han surgido rumores de un posible cabezazo de David, padre de la pequeña, a un fotógrafo. "Que hablen, que hablen", afirma Anabel, que insiste en que está "muy feliz" porque su hija ha cumplido un año.

"¿Y con David bien?", pregunta la reportera a la influencer, que contesta tajante: "Yo estoy muy bien siempre, tengo malos los días como todo el mundo los tiene, pero hemos tenido un cumpleaños maravilloso". Además, Tatiana Arús enseña las imágenes de la celebración, en donde también estuvo arropada por amigas famosas como Belén Esteban.

Las 6 de laSexta

  1. Ábalos y Koldo en el Supremo, en directo | La Fiscalía Anticorrupción pide la prisión para Ábalos por el alto riesgo de fuga
  2. Pérez Llorca sigue la estela de Mazón: culpa al Gobierno por la DANA y lanza guiños a Vox en su investidura
  3. La senda de estabilidad expone la debilidad de un Gobierno muy lejos de lograr aprobar sus Presupuestos
  4. Venezuela revoca la concesión a Iberia y a otras cuatro aerolíneas por suspender sus vuelos en pleno conflicto con EEUU
  5. Francia anuncia un nuevo servicio militar voluntario: estos son los requisitos y la paga que se dará a los jóvenes
  6. Al menos 55 muertos y casi 300 desaparecidos en un gran incendio en varios rascacielos residenciales de Hong Kong