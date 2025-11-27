Anabel Pantoja reacciona en este vídeo a los rumores de una pelea de su novio David en el cumpleaños de su hija, Alma

Anabel Pantoja reacciona a todas las polémicas que han envuelto el primer cumpleaños de su hija, Alma: "Yo estoy muy bien siempre, tengo malos los días como todo el mundo los tiene, pero hemos tenido un cumpleaños maravilloso".

Después de los rumores de una mala relación entre la madre de Anabel Pantoja y su pareja, David, Anabel ha hablado con los medios de comunicación tras la celebración del primer cumpleaños de su hija, Alma.

"¿Hubo peleas de algún tipo?", pregunta la reportera a la sobrina de Isabel Pantoja, a la que también pregunta por la supuesta mala relación entre su madre y su novio. Y es que también han surgido rumores de un posible cabezazo de David, padre de la pequeña, a un fotógrafo. "Que hablen, que hablen", afirma Anabel, que insiste en que está "muy feliz" porque su hija ha cumplido un año.

"¿Y con David bien?", pregunta la reportera a la influencer, que contesta tajante: "Yo estoy muy bien siempre, tengo malos los días como todo el mundo los tiene, pero hemos tenido un cumpleaños maravilloso". Además, Tatiana Arús enseña las imágenes de la celebración, en donde también estuvo arropada por amigas famosas como Belén Esteban.