Alberto Chicote, tras escuchar una mala reseña de un restaurante: "Es un recurso para que le saquen en redes por gracioso"

"Las reseñas en general no tienen prácticamente verdad", afirma Alberto Chicote en Zapeando, donde habla sobre el estreno de 'Batalla de restaurantes' y participa en un juego para elegir qué reseñas de restaurantes son reales y cuáles 'invent'.

Alberto Chichote visita el plató de Zapeando para hablar de la nueva temporada de 'Batalla de restaurantes', que se estrena esta noche a las 22:30 horas en laSexta. También para participar en un juego donde Cristina Pedroche comparte reseñas de restaurantes y hay que adivinar si son reales o un 'invent'.

La primera denuncia que le pusieron el aperitivo "en el cuenco del perro". Para Chicote la reseña es real, pues "cuando la gente quiere hacer pupa se busca este tipo de recursos". "Es real la reseña, no real lo que pasó", aclara el chef, para el que "las reseñas en general no tienen prácticamente verdad". En este sentido, señala que aunque se denuncien las reseñas falsas a las plataformas, no suelen eliminarse.

La siguiente 'crítica' es de una persona que asegura que la milanesa de pollo de un restaurante era "más duro que cuando perdí a un amigo y a mi abuelo el mismo día". "Solamente es un recurso para que le saquen en redes sociales por haber sido gracioso", afirma Chicote, que acierta de nuevo al escoger 'real'.

La última habla de una pedida de mano en un restaurante con steak tartar donde él y ella acabaron "cada uno en un baño del restaurante", un 'invent' que no engaña ni a Chicote ni a los zapeadores.