El próximo martes laSexta estrena la nueva temporada de 'Pesadilla en la cocina'. El chef Alberto Chicote se volverá a enfrentar al reto de ayudar a varios restaurantes que se encuentran en una situación extrema. Como se ha podido ver en anteriores temporadas, el cocinero se ha enfrentado a suciedad, plagas y conflictos. Pero, ¿qué es lo que más grima le da en una cocina?

"Me he encontrado tanto de todo... que ya no sé qué es lo peor", responde Alberto. "Algún bichejo me he encontrado en la comida", explica, "lo de los pelos, bueno...". En el primer programa de la nueva temporada tienen un grave programa de cucarachas. Como cuenta Chicote, una de las camareras le avisó de que todo lo que dejaban fuera los bichos se paseaban por encima. "Yo he visto que he pedido una tortilla que la tenían allí fuera y no puedo evitar imaginar...", expone.

"¿Tú has cogido alguna vez algo por comer en un sitio de estos?", pregunta Dani Mateo. "Me acuerdo de una hamburguesa que tenía una cosa blanca...", le recuerda Miki Nadal. "Calla, no me lo recuerdes porque creo que tuve que ir al baño a vomitar antes de ponerme malo", responde él.