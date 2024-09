Alberto Chicote visita 'Zapeando' para presentar la novena temporada de 'Pesadilla en la cocina'. El programa vuelve con más casos de restaurantes que necesitan la ayuda del cocinero para cambiar sus deudas, conflictos y problemas por éxito y clientes satisfechos. Quique Peinado explica que ha podido ya ver el primer capítulo de la temporada, gracias a su preestreno en Atresplayer, y afirma que es "uno de los programas más perfectos de 'Pesadilla en la cocina'".

Sobre la nueva temporada, el cocinero adelanta que "ha habido cositas de tener cierto miedito". "El primer programa vamos a un restaurante que se llama Nicasso y, al principio al menos, el dueño poco caso me hizo", explica Chicote. Como se puede ver en el adelanto, el restaurante está infestado de cucarachas.

"Esos bichos los coge un cocinero bueno y los fríe en tempura... seguro que no pasa nada", comenta Miki Nadal. El zapeador pregunta al cocinero cuál es la peor excusa que le han dado para justificar una cocina sucia. "Que no han tenido tiempo de limpiar es una excusa común", responde Alberto. El cocinero explica que le han acusado de ser demasiado "tiquismiquis". "No entra el mensaje tan fácilmente", concluye.