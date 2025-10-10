Abel Caballero se acuerda de Martínez-Almeida al presentar el árbol de Navidad de Vigo: "Menudo repaso"

El regidor vigués ha anunciado que en la ciudad van a poner un árbol que alcanzará los 45 metros de alto. La presentación, además, ha servido para que Caballero mande un mensaje a Martínez-Almeida y al alcalde de Nueva York.

Quedan algo más de dos meses para Navidad y en Vigo, como es habitual, ya están instalando las luces que decoraran la ciudad. Su alcalde, Abel Caballero, ya ha desvelado cómo será el árbol que pondrán y, como apunta Mónica Cruz, "ha dejado un recadito al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y al alcalde de Nueva York".

Como se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, Caballero cuenta que el árbol mide 45 metros de alto, tiene una base de 13 metros de diámetro y estará iluminado por 100.000 luces led. "Pesa 20 toneladas", ha añadido el regidor vigués.

"Primero me retó el alcalde de Madrid en 2015", comenta a la prensa Caballero, "un año después decía 'yo no dije tal cosa'". "Porque... menudo repaso les dimos", añade el alcalde de Vigo. "Rete al alcalde de Nueva York, le dije que viniera a Vigo, no vino... ya ni siquiera se presenta a elecciones", comenta.

"El alcalde de Nueva York está en su casa acariciando a un gato diciendo 'maldito Abel Caballero'", ironiza Nacho García, "algún día te derrotaré". "Qué mal le va el Celta de Vigo pudiéndolo arreglar el alcalde", comenta Quique Peinado.

