Alberto Rey aprueba 'Tron: Ares', lo nuevo de Jared Leto: "El dinero de tu entrada está en la pantalla"

La tercera parte de esta mítica película de los años 80 llega a las carteleras de nuestro país este viernes. En la misma, Ares, un programa muy sofisticado, es enviado al mundo real en una peligrosa misión.

Este viernes se estrena en nuestro país 'Tron: Ares', la tercera parte de una de las películas más icónicas de los 80. El film está protagonizado por Jared Leto, que comparte cartel con Evan Peters, Jeff Bridges, Greta Lee o Gillian Anderson.

"Cuenta la historia de Ares, un programa altamente sofisticado que se es enviado desde el mundo digital hasta el mundo real en una misión peligrosa marcando el primer encuentro de la humanidad con seres de inteligencia artificial", explica Maya Pixelskaya.

"Deberías andarte con cuidado", advierte Alberto Rey a la zapeadora, "los villanos de esta 'Tron' son las impresoras 3D". La primera película de esta saga fue la primera de la historia en usar animación por ordenador. El periodista experto en cine afirma que 'Tron' le gusta como idea, "pero la película original se quedó vieja diez años después de su estreno".

El periodista, además, considera que la primera película tampoco tiene una trama. "Solo existe para exhibir la técnica", afirma, "y la segunda y la tercera intentan convencernos de que ahí hay una historia, que hay un mundo... que hay algo".

"En esta está Jared Leto, planchadísimo e hidratadísimo, que es increíble que tenga 50 y tantos", comenta Rey. Jeff Bridges, que también participó en la primera y segunda parte, "sale poquito", desvela Alberto, "porque la protagonista es Greta Lee".

Rey decide, a pesar de todo, aprobar la película dándole dos 'Albertitos' y medio. "paradójicamente, creo en 'Tron', creo en esta estética y creo que alguien, en algún momento, encontrará una trama interesante o algo que contar", reflexiona. "La película es enorme, te pone la cabeza como un bombo y, la verdad, el dinero de tu entrada está en la pantalla", concluye.

