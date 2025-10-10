¿Está Shakira detrás de este vídeo de Gerard Piqué y Topuria? El viral que vuelve loca a las redes

En este vídeo de Gerard Piqué e Illan Topuria jugando a una videojuego en una casa, aparece un chica por detrás con un pelo rubio y rizado como el de Shakira, algo que ha llamado la atención de las redes.

Illan Topuria y Gerard Piqué se han reunido en una casa para jugar al FIFA, pero todos los internautas se han fijado en lo mismo y no, no es en ninguno de los deportistas sino en la mujer que aparece detrás de espaldas.

Y es que muchos aseguran que parece Shakira. Como se puede ver en la imagen, detrás de ambos y sentada en un sofá, se encuentra una mujer con el pelo largo, rubio y rizado, al igual que la expareja de Piqué. Finalmente, la mujer se da la vuelta. Descubre si es o no la artista dándole al play en este vídeo.

¿Está besando Shakira a este técnico durante su concierto?

"¿Está besando Shakira a un hombre o es un afecto óptico?", se pregunta Alfonso Arús en el plató, donde Tatiana Arús explica que en el vídeo "parece como si le estuviera cogiendo la barbilla a un técnico".

