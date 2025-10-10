Ahora

Quique Peinado "no puede" con un evento que combina gimnasio y psicólogo: "Intento hacer mi trabajo, pero es muy complicado"

En Uruguay, una monitora se ha propuesto combinar zumba con mensajes motivadores en una mezcla que no convence para nada a Quique Peinado: "llamadme loco, pero no veo a Arun Mansukhani haciendo esto en la consulta".

En Uruguay han encontrado la solución para aquellos que tienen que ir al gimnasio y al psicólogo, pero no tienen mucho tiempo libre: hacerlo todo a la vez.

Así se puede ver en el vídeo sobre estas líneas, donde una monitora propone a las asistentes de una charla una exigente tabla de ejercicios mientras repiten el mantra: "¡Soy un éxito!".

Una mezcla de lo más raro que deja estupefacto a Quique Peinado: "Es que no puedo", comenta al borde de la indignación, a lo que añade que "intento mantenerme entero y hacer mi trabajo, pero es muy complicado".

Ya más recompuesto, Quique lo tiene claro sobre esta iniciativa: "Llamadme loco, pero por lo que sea no veo a Arun Mansukhani haciendo esto en la consulta".

