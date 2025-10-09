María José Gómez y Verdú, 'horrorizada' con su yo de niña: "Creo que puedes denunciar"

Zapeando ha recurrido a la Inteligencia Artificial para que la experta en protocolo se encuentre con ella misma cuando era pequeña. No te pierdas la pregunta que le ha hecho la pequeña María José a la colaboradora.

Zapeando ha hecho que María José Gómez y Verdú, experta en protocolo, se 'enfrente' a ella misma cuando era niña gracias a la Inteligencia Artificial, al igual que ya han hecho Miki Nadal o Dani Mateo.

La pequeña María José pregunta a la experta si, siendo mayor, ella dice muchas palabrotas. Después, ante la mirada de horror de María José, la niña se come un buen montón de espaguetis.

"María José horrorizada", señala Maya Pixelskaya. "Creo que puedes denunciar", añade Nacho García. "Cómo eras de pequeña, asalvajada, he visto un espagueti colgado", le dice Dani.

La experta responde a su yo infantil que nunca dice palabrotas. "A lo mejor puedes decir 'jolín' o 'galletas'", comenta la experta. "¿Cómo te vas a pillar un dedo y vas a decir 'galletas'?", comenta Iñaki Urrutia.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.