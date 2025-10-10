Víctor se lleva el bote de 2.200 euros de 'Tus pintas me suenan': "Os lo dedico a todos vosotros"

Este concursante ha conseguido acertar las profesiones de los tres participantes gracias a las pistas que han dado sobre la ropa que llevan en su trabajo. Descubre cuáles son estos looks en el vídeo principal.

Es viernes y eso significa que un espectador podrá concursar en 'Tus pintas me suenan'. Esta semana el bote asciende a 2.200 euros y es Mónica Cruz la encargada de extraer de la urna quién va a concursar. Mónica saca el número 284.

El espectador asociado a ese número contesta a la llamada y, como cuenta a Dani y a la Zapeadora, se llama Víctor y es de Gandía. En el primero vídeo se puede ver a Marta que, como explica, el look que lleva en ese momento no podría llevarlo en su trabajo. Además, desvela que no puede llevar pendientes largos en su trabajo. "Por los pendientes diría que es militar", comenta Víctor, al ver las cuatro opciones disponibles. El espectador acierta y, con su respuesta, gana los primeros 100 euros.

Rubén es la segunda persona que pone su look al servicio del concurso. Como cuenta, en su trabajo debe llevar casco, ropa de alta visibilidad, botas y gafas. Además, alguna de estas prendas tiene un precio elevado. Víctor debe elegir entre estas cuatro opciones: diseñador de moda, bombero, inspector de soldaduras o GEO. El concursante escoge inspector de soldaduras por el dato de que sus zapatos son caros y esto le convierte en el ganador del siguiente bote de 200 euros.

Solo una respuesta le separa del bote completo de 2.200 euros y lo podrá conseguir si descubre cuál es el trabajo de Alexandra. Esta cuenta que puede ir a trabajar con ropa deportiva y que su look podría ser, perfectamente, su ropa de trabajo. Además, desvela que lleva una tote-bag para guardar sus utensilios de trabajo.

Víctor, de las cuatro opciones disponibles, escoge guía de museo infantil. Y, para alegría de Víctor y de los zapeadores, es correcto. Así, el concursante consigue llevarse los 2.200 euros. Víctor dedica su victoria a "todos ellos". Si quieres participar, envía tu nombre, localización y número de teléfono al 630 041 725. Cada viernes, Zapeando elegirá, por sorteo, a uno de los participantes.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.