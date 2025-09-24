Dani Mateo, al ver a Abel Caballero iniciar el montaje de las luces de Navidad en Vigo: "Está tan implicado que las monta él"

Todavía quedan meses, pero en Vigo la Navidad ya ha empezado. Abel Caballero ya ha dado el pistoletazo de salida al montaje de las luces y ha empezado por la caja de regalos, que tendrá 79.000 leds.

En Vigo la Navidad ya está un poco más cerca. Esta semana Abel Caballero ya ha dado el pistoletazo de salida al montaje de las luces y ha empezado con su ya icónica caja de regalo.

El alcalde de Vigo explicaba que esta caja contará con 79.000 luces led, "más que las de algunos grandes Ayuntamientos de España", señala en el vídeo sobre estas líneas.

Para Dani Mateo, el alcalde "está tan implicado en esto de las luces que las monta él" y pide al 'Abel Caballero' de Zapeando (Miki Nadal) que comunique en varios idiomas que ya es Navidad en Vigo.

"With the lights, with the musics, very welcome everybody here", comenta 'Caballero', que al pasar a otros idiomas como japonés, alemán o ruso usa palabras como Volkswagen, Kawasaki, Shin Chan, chucrut o Sharapova.