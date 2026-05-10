Zaida Cantera: "Clavijo ha copiado texto de la IA en un documento para justificar su 'no' al fondeo"

La exdiputada, en laSexta Xplica, ha cargado contra el presidente canario por su negativa a autorizar la llegada del crucero. "Es pura ignorancia, está transmitiendo miedo a la ciudadanía", ha afirmado.

Zaida Cantera ha estado en laSexta Xplica para hablar, entre otras cosas, del 'no' del Gobierno de Canarias a que el MV Hondius fondee en la costa de Tenerife. Del bloqueo de Fernando Clavijo, presidente canario, a que el navío se acerque al puerto de Granadilla para que las personas desembarquen de un crucero en el que se ha decretado un brote de hantavirus. "Me hace gracia porque hablaba de sus expertos".

"Ha copiado literalmente texto de la inteligencia artificial en un documento para justificar que se niegue el fondeo", ha explicado la exdiputada.

Y ha hablado de los posibles roedores que Clavijo dice podrían estar en el barco y llegar nadando a la isla: "Son de interior, continentales. No nadan. Es imposible".

"Tenemos a un hombre que en la época de las brujas levantaba la mano para que se quemaran. Es pura ignorancia, está transmitiendo miedo a la ciudadanía cuando hay expertos en hantavirus diciendo justo lo contrario", ha insistido.

Para terminar, habla de los expertos de la OMS: "Han dicho por activa y por pasiva que el foco no está en el barco".

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